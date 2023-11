21.11.2023 14:57 Müdigkeit wird zum Verhängnis: BMW kracht in Baum

Am Dienstagmorgen kam es in Salzwedel zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Frau verletzt wurde. Sie war zuvor in Sekundenschlaf gefallen.

Von Lena Schubert

Salzwedel - Am Dienstagmorgen kam es in Salzwedel zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Frau verletzt wurde. Sie war zuvor in Sekundenschlaf gefallen. In Salzwedel war ein BMW frontal in einen Baum gerauscht. © Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel Die 38-Jährige war mit ihrem BMW gegen 8.50 Uhr zwischen Salzwedel und Chüttlitz (Sachsen-Anhalt) unterwegs, als sie plötzlich von der Straße abkam. Sie streifte einen Leitpfosten und krachte frontal in einen Baum, teilte das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel mit. Die BMW-Fahrerin wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Dort konnte sie schließlich zur Unfallursache befragt werden. Unfall Auto kollidiert mit Lastwagen: Für Frau kommt nach Unfall jede Hilfe zu spät Die 38-Jährige gab an, dass sie wohl in Sekundenschlaf gefallen sein muss, hieß es, immerhin war sie schon zuvor sehr müde gewesen. Am BMW entstand Totalschaden im Wert von 35.000 Euro. Der Wagen wurde abgeschleppt.

