Mutter verliert Sohn (†12) in Flammen: Spendenaktion soll Halt geben

Karlsruhe - Nach dem tragischen Wohnmobil-Brand in Karlsruhe mit einem Toten kämpft eine lebensgefährlich verletzte Frau (47) immer noch ums Überleben. Eine Spendenaktion soll die Familie nun finanziell entlasten.

Das Wohnmobil brannte vollständig aus. © Henry Mungenast / EinsatzReport24

"Inmitten dieser unvorstellbaren Situation möchten wir als Freundeskreis helfen - mit dem, was wir tun können. Wir sammeln Spenden für Petra und ihre Familie", heißt es auf der Spendenplattform gofundme.

Bei dem tragischen Brand sei Petras Sohn (†12) ums Leben gekommen. Auch zwei Hunde, die Teil der Familie waren, verloren ihr Leben.

Erst vor drei Jahren habe die Schwerstverletzte ihren Mann verloren, nun habe sie den Tod ihres Kindes zu verkraften. "Ein Schmerz, den Worte kaum fassen können", schreiben Petras Freunde.

Das Wohnmobil war am Samstagabend auf der Haid-und-Neu-Straße in Karlsruhe unterwegs, wo es plötzlich in Flammen aufging. Ein Mensch sowie zwei Hunde starben. Die Brandursache ist bislang ungeklärt.