Nach Playoff-Spiel: Auto rast in Fans, Fahrer in Gewahrsam

Philadelphia - Nach dem Einzug der Philadelphia Eagles in den Super Bowl ist in der Stadt ein Autofahrer in eine Gruppe bestehend aus Fans gefahren und hat dabei drei Menschen verletzt.

In der Play-off-Partie am Abend um den Einzug in den Super Bowl am 9. Februar in New Orleans besiegten die Philadelphia Eagles die Washington Commanders mit 55:23. Dort treffen sie auf Titelverteidiger Kansas City Chiefs.