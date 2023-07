26.07.2023 16:20 1.125 Riesiger Baukran steht in Flammen und stürzt auf Straße

Bedrohliche Szenen mitten in der Weltmetropole. Ein riesiger Baukran fing am heutigen Mittwochmorgen im New Yorker Stadtteil Manhattan (New York, USA) Feuer.

Von Chris Pechmann

New York City - Bedrohliche Szenen mitten in der Weltmetropole. Ein großer Kran fing am heutigen Mittwochmorgen im New Yorker Stadtteil Manhattan Feuer. Der Kranarm knickte ab und streifte an einem nahe stehenden Gebäude entlang. © Bildmontage: Twitter/jimmy_farring//Twitter/jimmy_farring Wie ABC7 berichtet, befindet sich die Konstruktion an einem noch im Bau befindlichen Hochhaus an der 10th Avenue und West 41st Street. Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet der Kran nahe des 40-stöckigen Gebäudes in Brand. Auf einem kürzlich veröffentlichten Video auf Twitter ist zu sehen, wie der Kranarm abknickt und auf die darunterliegende Straße stürzt. Laut Informationen der Behörden, die dem Nachrichtenportal vorliegen, wurde der betroffene Abschnitt vorübergehend gesperrt. Umliegende Gebäude wurden zudem aus Sicherheitsgründen evakuiert. Unfall Frontalcrash mit zwei Toten: Unfallursache steht fest Ein Video der New Yorker Feuerwehr zeigt, wie die Einsatzkräfte versuchen, die Flammen aus einem nahe gelegenen Wolkenkratzer zu löschen. Die Konstruktion stürzte herab und schlug auf der Straße ein. © Twitter/jimmy_farring Laut aktuellen Erkenntnissen wurden ein Feuerwehrmann und ein Zivilist durch den Vorfall leicht verletzt.

