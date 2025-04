Notfall während der Fahrt? Lkw kracht gegen Ampel und dann in Hauswand

Bergisch Gladbach - Schwerer Unfall in Bergisch Gladbach ( Nordrhein-Westfalen )! Ein Lkw krachte gegen eine Hauswand, der Fahrer musste ins Krankenhaus.

In Bergisch Gladbach ist ein Lkw gegen eine Hauswand gekracht. © Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

Wie die Polizei meldet, war ein 64-jähriger Mann aus Dormagen mit einem Lkw auf der Altenberger-Dom-Straße (L 101) am Montag gegen 11.25 Uhr in Richtung Odenthal unterwegs, als er kurz vor der Kreuzung Altenberger-Dom-Straße/Leverkusener Straße/Voiswinkeler Straße plötzlich nach links in den Gegenverkehr abkam und dann ungebremst zunächst eine Ampel und dann eine Hauswand rammte, bevor der Laster zum Stehen kam.

Zeugen eilten dem 64-Jährigen, der nicht ansprechbar war, direkt zur Hilfe, holten ihn aus dem Führerhaus und legten ihn in die stabile Seitenlage.

Die zuerst eingetroffenen Polizisten begannen mit Reanimationsmaßnahmen. Anschließend brachte der Rettungsdienst den Lkw-Fahrer mit einem Krankenwagen in eine Klinik.

Demnach war sein Zustand beim Transport kritisch und der Mann schwebte weiterhin in Lebensgefahr. Er wurde zur weiteren intensivmedizinischen Behandlung stationär aufgenommen.