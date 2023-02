Tödlicher Crash zwischen Toyota und Mazda: Mann stirbt, mehr als 50 Feuerwehrleute im Einsatz

Der Toyota geriet bei Obersontheim auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal in ein entgegenkommendes Auto. Der 54-jährige Fahrer starb. © onw-images | Jason Tschepljakow

Einer Mitteilung der Polizei zufolge ereignete sich der heftige Crash am späten Freitagabend gegen 23.15 Uhr auf der L1060 in Fahrtrichtung des Ortsteils Hausen auf Höhe von Obersontheim.

Dort war ein 54-Jähriger in seinem Toyota unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verloren habe und auf die Gegenfahrbahn geraten sei.

Es kam zum Frontalcrash mit dem entgegenkommenden Mazda eines 29 Jahre alten Mannes, wodurch dieser nach von der Fahrbahn geschleudert wurde. Er kam erst nach 100 Metern an einem Baum zum Stehen.

Der Toyota krachte in die Leitplanke. Dessen Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt – er erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort verstarb. Der 29-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Es entstand ein Sachschaden von rund 35.000 Euro.

Neben Polizei und Rettungsdienst waren mehrere Feuerwehren samt sechs Fahrzeugen und 53 Kameraden an der Unglücksstelle im Einsatz. Die Landstraße war bis 6 Uhr am Samstagmorgen voll gesperrt.