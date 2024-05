Opel-Fahrer (28) mäht Rennrad um: 25-Jähriger kracht brutal durch die Scheibe!

Wermelskirchen - Am Sonntag (12. Mai) kam es auf der Strandbadstraße (K18) in Wermelskirchen zu einem folgenschweren Verkehrsunfall . Dabei wurde ein Fahrradfahrer schwer verletzt!

Die Windschutzscheibe des Opels war nach dem Zusammenprall mit dem Rennradfahrer (25) völlig zertrümmert. © Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Laut Mitteilung der örtlichen Polizei fuhr ein 28-Jähriger gegen 10.45 Uhr mit seinem Opel auf der Kreisstraße in Richtung Dhünn-Talsperre. In einer scharfen Rechtskurve wollte er in die Einmündung "Ketzberg" abbiegen.

Dabei übersah er nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen einen entgegenkommenden Rennradfahrer. Es kam zum Zusammenprall, infolgedessen der 25-Jährige zunächst seitlich auf die Motorhaube krachte und anschließend die Windschutzscheibe durchbrach.

Der Biker zog sich derart schwere Verletzungen zu, dass er nach einer ersten Behandlung durch den Rettungsdienst mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen wurde. Lebensgefahr konnte nach Polizeiangaben nicht ausgeschlossen werden.

Ein spezialisiertes Verkehrsunfall-Aufnahmeteam (VU) aus dem Rhein-Kreis Neuss unterstützte die Beamten vor Ort. Sowohl der Opel als auch das Rennrad wurden als Beweismittel sichergestellt.