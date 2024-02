Opel kommt von der Straße ab und landet auf Dach: Fahrer (73) schwer verletzt

Dessau-Roßlau - Am Sonntagmittag ist ein Rentner in Dessau-Roßlau mit seinem Opel verunglückt: Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen.

Ein Abschleppdienst musste das Unfallfahrzeug bergen. © EHL Media/Lucas Libke

Wie das Polizeirevier in Dessau-Roßlau am Montag mitteilte, war der 73-jährige Fahrer eines Opel um 12.10 Uhr auf der Heinrich-Deist-Straße in Richtung Antoinettenstraße unterwegs.

Hinter dem Kreisverkehr kam er aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit mehreren kleinen Bäumen und kam auf dem Autodach liegend zum Stillstand.

Der ältere Herr musste für die weitere Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Opel entstand ein Sachschaden in Höhe von knapp 5500 Euro.