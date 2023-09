09.09.2023 07:50 Fahrer ignoriert Absperrung und fährt auf Straße, da hebt sein Kia ab

Zwei Menschen wurden bei einem Unfall am Freitagabend in einer Baustelle in Oberfranken schwer verletzt.

Von Friederike Hauer

Rehau - Zwei Menschen sind am Freitagabend bei einem Autounfall im Bereich einer Baustelle in Rehau (Landkreis Hof) schwer verletzt worden. Der Kia landete zerstört im Seitenstreifen. © NEWS5 / Fricke Die Straße zwischen Rehau und Neukühschwitz war wegen einer Erneuerung der Fahrbahn eigentlich gesperrt, teilte die Polizei mit. Trotzdem fuhr der Mann mit seinem Kia gegen 22.20 an der Absperrung vorbei. In der Baustelle übersahen sie dann einen Scheiterhaufen, fuhren darüber und hoben mit dem Kia ab. Das Auto schleuderte rund 20 Meter durch die Luft und landete im Seitenstreifen. Unfall Pedelec und Motorrad kollidieren: Senior stirbt im Krankenhaus Die beiden verletzten Insassen wurden von Ersthelfern versorgt und kamen dann mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Straße war gesperrt, weil ein Schotterhaufen die Fahrbahn versperrte. © NEWS5 / Fricke Zum Unfallhergang ermittelt nun die Polizei weiter.

Titelfoto: Bildmontage: NEWS5 / Fricke (2)