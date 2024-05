Polizei bricht Verfolgung ab: Skoda-Fahrer kracht danach gegen Hauswand

Berga-Wünschendorf - Im Landkreis Greiz ist am Donnerstagabend ein 21-Jähriger vor der Polizei geflohen. Die Fahrt endete an einer Hauswand.

Der Skoda wurde bei dem Unfall stark zerstört. © Björn Walther/bw.pictures - Medienproduktion

Die Beamten wollten den jungen Mann gegen 20.30 Uhr im Ortsteil Albersdorf einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der 21-Jährige hatte darauf anscheinend wenig Lust. Als er das Auto der Polizei sah, drückte er aufs Gas und flüchtete in seinem Skoda.

Wegen der gefährlichen Fahrweise des jungen Mannes beendeten die Beamten die Verfolgung allerdings nach wenigen Minuten. Einige Zeit später wurden die Einsatzkräfte über einen Unfall in der Hauptstraße in Wolfersdorf informiert. Den Angaben nach sei ein Auto frontal gegen eine Hauswand gefahren.

Als die Polizei vor Ort eintraf, stellte sich heraus, dass es sich bei dem Unfallfahrzeug um den flüchtigen Skoda handelte. Wie die Beamten mitteilten, war der 21-Jährige in einer Rechtskurve von der Straße abgekommen und anschließend gegen eine Straßenlaterne sowie eine Hauswand gekracht.

Am Skoda entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich den Angaben nach auf einen fünfstelligen Betrag. Für den leicht verletzten Skoda-Fahrer ging es anschließend in einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.