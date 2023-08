20.08.2023 09:05 Polizeieinsatz am frühen Morgen: Auto rast am Hauptbahnhof in Gleisbett

Am Hauptbahnhof in Weinheim ist am frühen Sonntagmorgen ein Kleinwagen auf die Gleise gekracht. Mehrere Personen sollen verletzt worden sein.

Von Juliane Bonkowski

Weinheim - Wie ist denn das passiert? Am Weinheimer Hauptbahnhof im Rhein-Neckar-Kreis ist am frühen Sonntagmorgen ein Kleinwagen auf die Gleise gekracht. Mehrere Personen sollen verletzt worden sein. Die Fahrt dieses Toyotas fand am Sonntagmorgen am Weinheimer Hauptbahnhof ihr Ende. © René Priebe / PR-Video Zu dem Unfall kam es laut Polizei gegen 4.40 Uhr in der Bahnhofstraße in Weinheim. "Aus bislang noch ungeklärter Ursache verunfallte vor Ort ein Pkw und geriet in das dortige Gleisbett der Deutschen Bahn", heißt es. Der Toyota soll mit drei Personen besetzt gewesen sein, die nach TAG24-Informationen mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden sind. Die Polizei bestätigte dies bislang nicht. Demnach befinde sich die Behörde gemeinsam mit Rettungskräften am Ort des Geschehens. Unfall Lastwagen kracht mit Transporter zusammen: Fahrer stirbt Was genau vorgefallen ist, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Der Wagen war ins Gleisbett gekracht. Warum? Unklar. © René Priebe / PR-Video Aufgrund des Einsatzes sei das Gleis gesperrt worden. Das Fahrzeug muss geborgen werden. Auch Verkehrsbehinderungen seien nicht ausgeschlossen, so die Polizei.

