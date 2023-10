Radler lebensgefährlich verletzt! Ford-Fahrer drückte plötzlich das Gaspedal durch

Der Radfahrer erlitt beim Zusammenstoß mit dem Ford lebensgefährliche Verletzungen. © Polizei Viersen

Rettungskräfte rückten am gestrigen Montag gegen 16 Uhr zur Kreyenbergstraße an, um den 91-Jährigen zu befreien. Anschließend brachten sie den in Lebensgefahr schwebenden Rentner in ein Krankenhaus.

Wie die Polizei mitteilte, hatte der Fahrer des silberfarbenen Fords wegen eines internistischen Notfalls die Kontrolle über sein Auto verloren und den Unfall verursacht.

Demnach fuhr der 86-Jährige gerade rückwärts aus einer Hauseinfahrt hinaus, als er einen Krampf erlitt und dadurch unvermittelt das Gaspedal durchdrückte.

Der Ford beschleunigte und erfasste den Radler, bevor er mit den Hinterreifen in einem Vorgarten zum Stehen kam.