Radler nimmt Autofahrer die Vorfahrt, dann kommt es zum folgenschweren Crash

Der VW-Fahrer (58) krachte im Gegenverkehr frontal mit dem Toyota einer 51-Jährigen zusammen. © Kreispolizeibehörde Mettmann

Laut Mitteilung der Polizei war ein 58-jähriger VW-Fahrer am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr in seinem weißen Touran in den Kreisverkehr an der Vohwinkeler Straße/Düsseltalstraße eingefahren, den er an der Ausfahrt zur Osttangente verlassen wollte.

Dabei übersah der Mann nach bisherigem Ermittlungsstand jedoch einen 61-jährigen Radler, der die Straße gerade überquerte, obwohl er dem VW-Fahrer eigentlich Vorfahrt hätte gewähren müssen.

"Der VW-Fahrer versuchte noch, dem Radfahrer auszuweichen, erfasste jedoch das Rad, woraufhin der 61-Jährige stürzte und hierbei schwer verletzt wurde", schilderte ein Polizeisprecher.

Der VW-Fahrer verlor wiederum bei seinem Ausweichmanöver die Kontrolle über sein Auto und geriet in den Gegenverkehr. Dort prallte er schließlich frontal mit dem Toyota einer 51-Jährigen zusammen.