Rambo-Fahrt in Hürth: 21-Jähriger fällt mit Auto kompletten Baum

Hürth - Eine Verkehrsinsel ist eigentlich dazu da, umfahren zu werden. Ein 21-jähriger Autofahrer war in der Nacht zum heutigen Sonntag in Hürth (Rhein-Erft-Kreis) aber offenbar nicht mehr in der Lage, das richtig hinzubekommen. Die Folge war ein heftiger Unfall.