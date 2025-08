Renault durchbricht Geländer und bleibt senkrecht an Kanalmauer liegen

Keltern - Beim Abbiegen fast in den Fluss gestürzt: Im Enzkreis landete eine Renault-Fahrerin in akuter Schräglage.

Alles in Kürze

Nachdem er das Pfinzgeländer durchbrochen hatte, befand sich der Renault in einer gefährlichen Schräglage. © Waldemar Gress / EinsatzReport24

Wie das Polizeipräsidium Pforzheim in einer Pressemeldung mitteilte, kam es am Mittwochabend gegen 17.15 Uhr zu dem Unfall in Keltern-Weiler.

Die 30-jährige Fahrerin eines Renault wollte von der Birkigstraße aus nach links in die Hauptstraße abbiegen, als sie aus vermutlich technischen Gründen von der Straße abkam.

Das Auto durchbrach das Geländer des kleinen Flusses Pfinz, der etwa zwei Meter unterhalb des Straßenniveaus kanalisiert verläuft.

Die Frau trug keine Verletzungen davon, doch ihr Wagen blieb senkrecht an der Kanalmauer liegen.

Polizei, Feuerwehr und Rettungssanitäter eilten zum Einsatzort. Der Renault selbst musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.