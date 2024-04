Renault kracht frontal in Lkw: Polizei sucht Zeugen nach schwerem Unfall in Mittelsachsen

Hartha - Heftiger Unfall in Hartha (Landkreis Mittelsachsen) am Montagnachmittag! Ein Renault krachte frontal mit einem Laster zusammen.

Schwerer Crash in Hartha (Landkreis Mittelsachsen): Ein Renault krachte mit einem Laster zusammen. Die Feuerwehr musste den Fahrer aus dem Auto schneiden. © EHL Media

Der Unfall geschah gegen 14.30 Uhr auf der B175 (Töpelstraße) in Hartha. Ein 64-jähriger Renault-Fahrer war in Richtung Geringswalde unterwegs, als sein Auto zwischen den Einmündugnen Körnerstraße und Wallbacher Straße aus bisher noch unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn geriet.

Dort krachte er frontal mit einem ihm entgegenkommenden Lkw Scania zusammen.

Der Renault-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die 52-jährige Lastwagen-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen.

Das Auto wurde bei dem Zusammenstoß massiv beschädigt. Die Feuerwehr musste den Fahrer aus dem Wrack schneiden.

An den Fahrzeugen sowie an einer Hecke entstand laut Polizeiangaben ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 50.000 Euro.

Die B175 war zwischen dem Kreuz Hartha und dem Ortsausgang Hartha für etwa drei Stunden voll gesperrt.