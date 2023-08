Renault kracht gegen Porsche und landet in der Hecke: Fahrer schwer verletzt

Overath - Einen schweren Unfall hat ein Renault-Fahrer (20) in Overath (Rheinisch-Bergischer Kreis) gebaut. Sein Auto krachte mit dem Heck gegen einen Porsche und schleuderte dann in die Hecke eines Anwesens.

Der Renault ist nach dem Zusammenstoß mit dem Porsche in einer Hecke gelandet. © Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Der 20-jährige Overather erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Lebensgefahr bestand nach Angaben der Polizei jedoch keine.

Demnach war er am gestrigen Donnerstag gegen 13.20 Uhr mit seinem Renault auf der Straße Meesbalken (K 38) in Richtung Probstbalken unterwegs, als er in einer Rechtskurve vermutlich wegen zu hohem Tempo die Kontrolle verlor.

Das Auto kam ins Schleudern und landete auf der rechten Seite in einem Straßengraben, als der Fahrer einer Verkehrsinsel ausweichen wollte.

Damit nicht genug, drehte sich der Renault um die eigene Achse, sodass er mit dem Heck zuerst in den Gegenverkehr geriet und dort mit dem schwarzen Porsche zusammenstieß.

Dessen 70-jähriger Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt, während der Renault in einer Hecke und dem Zaun eines Einfamilienhauses zum Stehen kam.