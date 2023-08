11.08.2023 19:00 Rentner hält Arm in Straßenbahn-Tür und wird einige Meter mitgeschleift

In Krefeld ist am Donnerstag ein 75-Jähriger mit dem Arm in einer Straßenbahn eingeklemmt und mitgeschleift.

Von Maurice Hossinger

Krefeld - Am Krefelder Hauptbahnhof hat sich am gestrigen Donnerstag ein 75-Jähriger bei einem Unfall schwer verletzt. Der Rentner blieb mit dem Arm in einer Straßenbahn stecken und wurde mitgeschleift. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten Senior in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © 123rf/amitdnath Der Mann streckte den Arm gegen 14 Uhr deshalb durch die Tür, weil er beabsichtigte, mit der Linie 042 weiterzufahren. Von der spontanen Aktion hatte die Bahnfahrerin allerdings nichts mitbekommen und fuhr los. Durch das Anfahren wurde der 74-Jährige zu Boden geworfen und zog sich dabei schwere Verletzungen zu, teilte die Polizei mit. Die Straßenbahn-Fahrerin erlitt durch den Vorfall einen gewaltigen Schock.

