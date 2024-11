Rentner missachtet Vorfahrt: E-Biker schwer verletzt in Klinik

Mettmann - Nahe der Innenstadt in Mettmann hat sich am gestrigen Montag ein heftiger Unfall abgespielt. Ein 58-Jähriger wurde dabei schwer verletzt.

Für die Polizei haben inzwischen die Ermittlungen zum Unfall begonnen. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Wie die Polizei mitteilte, war der Mann gegen 14.40 Uhr samt E-Bike auf der Düsseldorfer Straße unterwegs.

Parallel in seine Fahrtrichtung fuhr auch ein 86-Jähriger in seinem BMW, der schließlich nach rechts in die Bismarckstraße abbiegen wollte.

Dabei nahm der Rentner dem Radfahrer allerdings derart die Vorfahrt, dass dieser keine Chance mehr hatte, dem BMW auszuweichen.

Durch den Sturz erlitt der 58-Jährige schwerste Verletzungen und musste innerhalb kürzester Zeit in eine Klinik gebracht werden. Der Senior hingegen blieb mit einem Schock zurück.