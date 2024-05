11.05.2024 15:36 5.116 Rentner versenkt Luxus-Geländewagen in Fischteich

Am Freitag hat ein 81 Jahre alter Rentner seine Mercedes G-Klasse in der Steiermark in einem Fischteich versenkt. Er wurde anschließend in eine Klinik geflogen.

Von Max Patzig

Thal - Ein lauter Knall, dann ging alles ganz schnell! Am Freitagabend hat ein 81 Jahre alter Rentner seinen Luxus-Geländewagen in einem Fischteich versenkt. Die Mercedes G-Klasse tauchte im Teich fast komplett ab. © FF Steinberg-Rohrbach/LM d.V. Markus Dirnberger Es war 17.55 Uhr, als der Mann mit seiner G-Klasse von seinem Grundstück in der Steiermark fahren wollte. Doch auf dem Weg verlor der Rentner plötzlich die Kontrolle über seinen Mercedes und fuhr schnurstracks in einen kleinen, aber tiefen Fischteich. Ein Nachbar hörte den lauten Knall, wie die Polizei mitteilte, und eilte sofort zum Ort des Geschehens. Dort bot sich ein tragisches Bild: "Das Fahrzeug ging sofort fast zur Gänze unter", so die Beamten. Der Ersthelfer alarmierte sofort den Notruf, woraufhin es gar nicht lange dauerte, bis ein Feuerwehrmann (31) eintraf. Er war gerade mit einem Traktor in der Nähe unterwegs und zögerte keinen Moment, zum Einsatz zu eilen, als er davon auf seinem Handy las. Unfall Plötzlich Aufwind: Gleitschirmpilotin prallt gegen Felswand und wird schwer verletzt Laut Polizeimitteilung sprang der Kamerad sofort ins kühle Nass. "Er schlug mit einem Stein die hintere Seitenscheibe des Fahrzeuges ein", erklärte die Polizei weiter, "und konnte den 81-Jährigen befreien." Den Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Steinbach-Rohrbach zufolge befand sich der Fahrer da schon komplett unter Wasser. Doch Glück im Unglück: Der Senior war noch bei Bewusstsein! Feuerwehrmann verletzt sich bei Rettungsaktion in der Steiermark Mit diesem Hubschrauber wurde der Autofahrer (81) nach Graz in ein Krankenhaus geflogen. © FF Steinberg-Rohrbach/LM d.V. Markus Dirnberger Nach kurzer Zeit trafen weitere Rettungskräfte ein, darunter ein Hubschrauber, der den verletzten Autofahrer in eine Klinik flog. Der Lebensretter von der Feuerwehr verletzte sich selbst allerdings auch bei seinem selbstlosen Einsatz. Laut Feuerwehrangaben musste er ebenfalls in ein Krankenhaus gefahren werden. Die Polizei sprach von einer Verletzung an der Hand, vermutlich infolge des Einschlagens der Seitenscheibe. Während die zwei Patienten in die Kliniken kamen, bereiteten weitere Feuerwehrkräfte die Bergung des mindestens 100.000 Euro teuren Fahrzeugs vor. Unfall Autofahrer kommt mit VW auf Gegenfahrbahn, kracht in Audi: Frau stirbt noch am Unfallort! Dafür mussten sogar spezielle Feuerwehrtaucher anrücken. Diese sicherten die Einsatzstelle entsprechend ab, bevor das kastenförmige Auto mittels Seilwinde eines Löschfahrzeugs aus dem Wasser gezogen werden konnte. Die Polizei ermittelt jetzt, wie es genau zu diesem Unfall kommen konnte.

