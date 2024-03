17.03.2024 17:13 Rettungshubschrauber-Einsatz in Windeck: Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Ein 32-Jähriger hat in Windeck die Kontrolle über seine Yamaha verloren und ist gestürzt. Er wurde schwer verletzt per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Von Jonas Reihl

Windeck-Leuscheid - Bei einem Verkehrsunfall auf einer Landstraße in Windeck-Leuscheid im Rhein-Sieg-Kreis wurde ein Motorradfahrer (32) schwer verletzt. Der 32-Jährige musste per Rettungshubschrauber mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 32-jährige Düsseldorfer am Sonntagmittag gegen 13.40 Uhr mit seiner Yamaha in Fahrtrichtung Windeck-Herchen und verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Motorrad. Er kam daraufhin nach links von der Fahrbahn ab, rutschte einen Abhang hinunter und blieb schließlich in einem Bachlauf circa anderthalb Meter unterhalb der Straße liegen. Der 32-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu, teilt die Polizei weiter mit. Er wurde nach erster medizinischer Versorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Unfall Opel überschlägt sich mehrmals: Fahrer (38) mit hohem Promillewert! Die Landstraße war während der Unfallaufnahme bis etwa 15.20 Uhr für den restlichen Verkehr gesperrt. Warum der Mann plötzlich die Kontrolle über seine Yamaha verlor und stürzte, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

