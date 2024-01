20.01.2024 07:39 7.426 Rodelunfall: 12-Jähriger von acht Zentimeter dickem Ast aufgespießt!

Ein 12 Jahre alter Junge hat sich am Freitag (19. Januar) bei einem Rodelunfall in einem Waldstück am Schloss Hardenberg in Velbert-Neviges schwer verletzt.

Velbert - Ein 12 Jahre alter Junge hat sich am Freitag bei einem Rodelunfall in einem Waldstück am Schloss Hardenberg in Velbert-Neviges schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog den schwer verletzten Jungen (12) in ein Krankenhaus nach Köln. © Feuerwehr Velbert Wie die Feuerwehr am späten Abend mitteilte, war das Kind gegen 17.15 Uhr bei seiner Abfahrt von der Strecke abgekommen und seitlich in das Unterholz geschlittert. Dabei bohrte sich ein Ast in den jungen Rodler. Das acht Zentimeter dicke Stück Holz sei im Leistenbereich eingedrungen und anschließend bis in den Bauchraum vorgestoßen. Die Feuerwehr sprach von einer "Pfählungsverletzung". Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Feuerwehr kümmerten sich zunächst um die medizinische Versorgung des Kindes. Die schwere Verletzung wurde abgepolstert und der Ast gegen weitere Bewegung gesichert. Anschließend wurde er mit einer Schleifkorbtrage über eine Strecke von 120 Metern zu einem geländegängigen Rettungswagen der Feuerwehr Ratingen transportiert. Dieser brachte den Zwölfjährigen zum Parkplatz von Schloss Hardenberg, wo bereits der Rettungshubschrauber auf ihn wartete. In Begleitung seines Vaters wurden der Junge zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus nach Köln geflogen. Gegen 19.22 Uhr war der Einsatz für die Rettungskräfte beendet.

