Rohrbruch reißt Loch in die Straße: Mailänder bekommen nasse Füße

Mailand - Land unter in der Modestadt. Ein Wasserrohrbruch im Norden von Mailand hat am heutigen Samstagmorgen für nasse Füße gesorgt.

Dieser Alfa Romeo versank bis zur Hälfte im Wasser. © Stefano Porta/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Wie Rai aus Italien berichtete, ereignete sich der Vorfall im Stadtteil Quarto Oggiaro im Norden der Stadt.

Das Wasser soll durch eine kaputte Leitung in der Via Vincenzo Giordano Orsini geströmt sein. Der Druck war so groß, dass die Wassermassen bis in Keller und Geschäfte von umliegenden Straßen und Plätzen gelaufen sind.

Außerdem wurde durch den Rohrbruch ein Loch in eine Straße gerissen. Ein roter Alfa Romeo versank mit der Front in dem Krater.

Einige Bereiche der Stadt wurden von der Mailänder Polizei gesperrt.