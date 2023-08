Rollstuhlfahrer überfährt Kleinkind (2): Rettungskräfte bringen es schwer verletzt in Klinik

Mönchengladbach - In Mönchengladbach ist ein 88-Jähriger in seinem Krankenfahrstuhl mit einem Kleinkind (2) zusammengestoßen - mit schweren Folgen.

Die Polizei ermittelt nun, warum der Krankenfahrstuhl des 88-Jährigen mit dem Kind zusammengeprallt war. (Symbolbild) © Polizei dpa/lby

Wie ein Sprecher der Polizei am Freitag mitteilte, war das Kind am Nachmittag gegen 15 Uhr in Begleitung seiner Mutter über den Konstantinplatz gelaufen.

Zeitgleich fuhr der Mann in seinem motorisierten Rollstuhl über den Platz, als er das Kleinkind aus bislang unklarer Ursache überfuhr.

Mit schweren Verletzungen brachten Rettungssanitäter den kleinen Patienten in eine Klinik, wo er stationär aufgenommen werden musste.

Die Polizei hat nun Ermittlungen aufgenommen und ist in diesem Zusammenhang auch auf der Suche nach Zeugen.