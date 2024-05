Rote Ampel missachtet: Autofahrer in Regensburg von Güterzug erfasst

Regensburg - Der Wagen eines mutmaßlich betrunkenen Autofahrers ist an einem Bahnübergang in Regensburg von einem Güterzug erfasst und mitgeschleift worden.

Laut Polizei hatte der Autofahrer (45) eine rote Ampel an dem unbeschrankten Bahnübergang missachtet. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, habe der 45-Jährige am Samstagnachmittag die rote Ampel an dem unbeschrankten Übergang missachtet. Laut Polizei wurde der Mann bei dem Unfall leicht verletzt.

Der Zug befand sich laut einem Sprecher der Polizei auf Rangierfahrt und war mit rund 20 Kilometern pro Stunde unterwegs.

Am Auto entstand ein Totalschaden, der Zug wurde leicht beschädigt, sagte der Sprecher. Insgesamt liege der Schaden bei rund 30.000 Euro.

Bei dem 45-Jährigen wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, dessen Ergebnis laut Sprecher über dem erlaubten Grenzwert lag. Der Autofahrer musste daher eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.