22.09.2024 10:58 516 Schlimme Szenen bei Circus-Krone-Show! Akrobatin stürzt rund sechs Meter in die Tiefe

Schrecklicher Unfall bei einer Vorstellung des Circus Krone in Burghausen in Oberbayern! Eine Akrobatin wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik geflogen.

Von Jan Höfling

Burghausen - Schrecklicher Unfall bei einer Zirkusvorstellung im oberbayerischen Burghausen! Eine Akrobatin ist rund sechs Meter in die Tiefe gestürzt. Die 29-Jährige musste mit schweren Verletzungen in eine Klinik geflogen werden. Notärzte kümmerte sich um die Akrobatin (29). (Symbolbild) © Stephan Jansen/dpa Laut Angaben der Polizei wollte die Artistin bei einer Aufführung des Circus Krone am gestrigen Samstag zusammen mit einem 48 Jahre alten Jahren Partner ein Kunststück aufführen, als sie vor den Augen der Zuschauer abrutschte und dann in die Tiefe stürzte. Bei dem Unfall im Landkreis Altötting erlitt die Frau demnach so schwere Verletzungen, dass eine akute Lebensgefahr bestand. Sie wurde von alarmierten Notärzten behandelt und nach der Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Circus Krone gastiert seit Donnerstag und noch bis zum heutigen Sonntagabend in Burghausen. Unfall Schwerer Unfall in Mannheim: Mercedes überschlägt sich und landet auf Dach! Wie genau es zu dem folgenschweren Zwischenfall kommen konnte, ist derzeit noch nicht geklärt. Die Ermittlungen der Beamten laufen auf Hochtouren. Die Burghausener Polizei bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, welche die entsprechende Vorstellung besucht und bei jener womöglich Foto- oder Videoaufnahmen angefertigt haben, sich unter der Rufnummer 0867796910 zu melden.

Titelfoto: Stephan Jansen/dpa