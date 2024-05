Arm verfängt sich in Holzspalter! Mann bei Unfall schwer verletzt

Kraftisried - Es handelt sich um einen schrecklichen Zwischenfall mit verheerenden Folgen: Ein 61 Jahre alter Mann hat sich in Bayern bei einem Arbeitsunfall mit einem Holzspalter schwere Verletzungen zugezogen.

Bei Arbeiten mit einem Holzspalter ist es in Kraftisried in Bayern am Mittwoch zu einem folgenschweren Zwischenfall gekommen. (Symbolbild) © Lisa Forster/dpa

Wie die Polizei am heutigen Donnerstag mitteilte, war es am Mittwochnachmittag in Kraftisried im Landkreis Ostallgäu zu besagtem Unfall gekommen.

Während eines Spaltvorgangs hatte sich demnach ein Stamm in der Schiene des Spalters verdreht, der 61-Jährige daraufhin kurzerhand nach dem Stück gegriffen, um dieses noch in der Schiene zu halten.



Er rutsche bei dem Versuch jedoch ab und klemmte sich dadurch seinen Unterarm in der Maschine ein.

Sofort alarmierte Rettungskräfte versorgten den Schwerverletzten vor Ort, ehe er im Anschluss mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus geflogen wurde.