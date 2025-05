10.05.2025 13:09 Schranke war zu: Radfahrer wird von Güterzug erfasst und stirbt

Am Samstagmorgen kam es am Bahnübergang Frankfurter Straße in Hennef zu einem tödlichen Unfall.

Von Frederick Rook

Hennef - Am Samstagmorgen kam es am Bahnübergang Frankfurter Straße in Hennef (Rhein-Sieg-Kreis) zu einem tödlichen Unfall. Für den Radfahrer kam am Samstagmorgen jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa Wie einer Zeugin gegenüber der Polizei berichtete, wurde dort gegen 7.27 Uhr ein Radfahrer von einem Zug erfasst. Aufgrund dieser Erstmeldung eilten neben den Beamten der Sicherheitsbehörde auch noch Rettungskräfte und die Feuerwehr an den Unglücksort. Nach den ersten Ermittlungen durch das Verkehrskommissariat hat ein bisher unbekannter Radfahrer den Bahnübergang bei geschlossenen Schranken überfahren. Unfall Schrecklicher Unfall im Norden: Frau stirbt, Mann in Lebensgefahr Dabei wurde er von einem herannahenden Güterzug erwischt, der zu diesem Zeitpunkt in Richtung Köln fuhr. Der Radfahrer erlitt bei dem Zusammenprall tödlichen Verletzungen. Für ihn kam letztlich jede Hilfe zu spät. Seine Identität konnte bisher noch nicht festgestellt werden. Die Ermittlungen dazu dauern an. Bahnstrecke für mehrere Stunden gesperrt Während der Unfallaufnahme durch zwei spezialisierte VU-Teams der Bundespolizei und der Deutschen Bahn AG musste die Strecke in beide Richtungen für mehrere Stunden gesperrt werden. Sowohl die Zeugin, die den folgenschweren Crash am Morgen gemeldet hatte, als auch der Führer des Güterzuges mussten von Notfallseelsorgern betreut werden.

