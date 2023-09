Schrecklicher Unfall: Wagen kracht frontal in Auto von Mutter mit kleinem Sohn!

Der Kleinwagen der 41 Jahre alten Frau wurde bei dem folgenschweren Unfall auf der B505 in Bayern schwer beschädigt. © News5/Merzbach

Der Mann war laut Polizeiangaben am gestrigen Dienstagabend gegen 20.50 Uhr im Landkreis Bamberg mit seinem VW auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Hirschaid unterwegs, als er einen vor sich fahrenden Lastwagen überholen wollte.

Bei seinem Vorhaben übersah er jedoch den Gegenverkehr - mit dramatischen Folgen.

Es kam zum frontalen Zusammenstoß mit dem Wagen der 41 Jahre alten Mutter, die nicht mehr rechtzeitig reagieren und ausweichen konnte.

Die Frau wurde im durch die Wucht des Aufpralls demolierten Wrack ihres roten Kleinwagens, das auf der Fahrbahn zum Stehen kam, eingeklemmt.

Sie musste von den alarmierten Rettungskräften, die mit einem Großaufgebot vor Ort waren, mit schwerem Gerät befreit werden.

Nach einer Erstversorgung wurde sie mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert. Der kleine Sohn der Schwerstverletzten sowie der 28-Jährige, dessen Caddy in eine an die Straße angrenzende Böschung geschleudert worden war, erlitten laut Polizei mittelschwere Verletzungen. Auch sie wurden in Kliniken gebracht.