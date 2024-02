Schrecklicher Unfall: Mädchen (†7) stirbt beim Spielen am Strand

Eine Polizistin macht am Strand von Lauderdale-by-the-Sea Fotos vom Unfallort. © Mike Stocker/South Florida Sun-Sentinel/AP/dpa

Das Mädchen hatte am Dienstagnachmittag an einem Strand in der Stadt Lauderdale-by-the-Sea ein 1,80 Meter tiefes Loch gegraben, als es über ihr und ihrem fünf Jahre alten Bruder zusammenbrach.

Wie NBC berichtete, wurde das Mädchen vollständig vom Sand begraben, während der Junge bis zur Brust verschüttet wurde.

Alarmierte Feuerwehrleute benutzten Schaufeln und Bretter, um den Sand aus dem Loch zu entfernen, damit sie das eingeklemmte Kind erreichen konnten.

Während der Fahrt ins Broward Health Medical Center versuchten Sanitäter noch, das Mädchen wiederzubeleben. Bei der Ankunft im Krankenhaus konnte das Kind jedoch nur noch für tot erklärt werden.

Der Junge wurde ebenfalls in die Klinik gebracht. Er überlebte den Unfall.