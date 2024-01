18.01.2024 19:11 3.105 Schreckliches Baustellen-Drama: Arbeiter von Rohr erschlagen - Polizei rätselt

Am Donnerstag ereignete sich auf einer Baustelle in Frankfurt am Main ein tödlicher Unfall, bei dem ein Bauarbeiter ums Leben kam.

Von Angelico Moretti

Frankfurt am Main - Tragisches Unglück auf einer Baustelle in der hessischen Mainmetropole Frankfurt. Dort wurde ein Bauarbeiter während seines Dienstes erschlagen. Die Polizei rätselt derzeit zur genauen Ursache. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Bauarbeiters feststellen. © 5VISION.NEWS Wie ein Sprecher des Frankfurter Polizeipräsidiums am heutigen Donnerstag auf Anfrage bestätigte, ereignete sich das Unglück gegen 15.30 Uhr auf einer Baustelle in der Friesstraße im Stadtteil Seckbach. Verantwortlich für die tödlichen Verletzungen soll ein schweres Rohr gewesen sein, welches zunächst von einem Bagger angehoben worden und aus noch nicht geklärter Ursache auf den Arbeiter oder die Arbeiterin gestürzt war. Die Person wurde so schwer verletzt, dass der sofort alarmierte Notarzt nur noch den Tod der Person feststellen konnte. Genauere Informationen zur Identität der verstorbenen Person liegen derzeit noch nicht vor. Auch die Ermittlungen zur genauen Unfallursache und dessen Hergang laufen seitens der Polizei derzeit auf Hochtouren.

Titelfoto: 5VISION.NEWS