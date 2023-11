28.11.2023 10:27 Schulbus rutscht in Graben: 16 Kinder an Bord, mindestens eins verletzt

Eckartsberga - Ein Schulbus ist am Dienstagmorgen im Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt in einen Graben gerutscht. Ein Kind sei bei dem Schulbus-Unfall verletzt worden. (Symbolbild) © 123rf/amitdnath Insgesamt befanden sich 16 Kinder an Bord des Busses. Ein Kind wurde bei dem Unfall verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Unfall ereignete sich gegen 7 Uhr auf der L210 nahe dem Ortsteil Tromsdorf. Schuld war offenbar die glatte Fahrbahn am Morgen. Unfall Achtung, Glätte! Schnee-Chaos verursacht dutzende Unfälle Die Bergung des Fahrzeugs auf der Landstraße bei Eckartsberga dauert demnach an Die Straße sei gesperrt worden – ortskundige Autofahrer werden von der Polizei gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

