Schwerer Arbeitsunfall: 58-Jähriger von Gabelstapler erwischt

Heiligenstadt - Schwerer Arbeitsunfall am Freitag in Heilbad Heiligenstadt (Kreis Eichsfeld).

Der Mann wurde im Anschluss schwer verwundet per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Aus bislang noch ungeklärter Ursache hatte sich ein Gabelstapler in Bewegung gesetzt und einen 58-Jährigen an den Beinen verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich das folgenschwere Unglück auf einem Betriebsgelände in der Straße "Unterm Hünenstein".

Es ist der zweite schwere Arbeitsunfall binnen weniger Tage in Thüringen. Erst am Mittwoch war an der Bleilochtalsperre bei Saaldorf ein Kran umgestürzt. Ein 60-jähriger Bauarbeiter starb hierbei.