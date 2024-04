Schwerer Crash auf Bundesstraße: Vier Verletzte, darunter zwei Kinder

Die beiden Autos waren nach dem Crash nicht mehr fahrbereit. © Andreas Kretschel

Am Dienstagnachmittag war eine Skoda-Fahrerin (42) auf der Straße Am Kiefernberg in Richtung Reichenbach unterwegs.

"An der Kreuzung Lichtensteiner Straße/ B 180 stieß sie mit einem bevorrechtigten Mercedes-Benz einer 69-Jährigen zusammen", teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Die Mercedes-Fahrerin und ihr siebenjähriger Insasse wurden leicht, die Skoda-Fahrerin und ihr neunjähriger Mitfahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt.

Beide Autos mussten abgeschleppt werden, es entstand Sachschaden von rund 50.000 Euro.