22.07.2024 14:37 Schwerer Säure-Unfall an Uni: Hubschrauber muss Person in Spezialklinik fliegen

Von Florian Fischer

Wuppertal - Zu einem schweren Unfall ist es am heutigen Montagvormittag gegen 11.40 Uhr an der Bergischen Uni in Wuppertal gekommen. Ein Rettungshubschrauber brachte die verletzte Person in eine Spezialklinik. © Christoph Petersen Demnach ist dort eine Person mit Säure in Kontakt gekommen und zog sich dabei schwere Verletzungen zu, dies bestätigte eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24. Warum es zu dem Vorfall gekommen ist, ist noch nicht geklärt. Möglicherweise wurde die Säure für ein Experiment verwendet. Die betroffene Person wurde zunächst vor Ort versorgt. Anschließend wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Duisburg geflogen. Ob die Verletzungen lebensgefährlich sind, ist nicht bekannt. Unfall Junge Männer nach Crash schwer verletzt: Deshalb ermittelt die Polizei nun gegen den Vater Der Helikopter war im Bereich Max-Horkheimer-Straße/Albert-Einstein-Straße gelandet. Der Vorfall ereignete sich an der Bergischen Uni in Wuppertal. © Christoph Petersen Aus diesem Grund hatten die Polizei und die Feuerwehr die Fahrbahn gesperrt und abgesichert. Weitere Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Titelfoto: Christoph Petersen