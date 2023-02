Schwerer Unfall an der A52: Biker prallt gegen Heck und wird auf Fahrbahn geschleudert

Mönchengladbach - Bei einem Unfall an der A52 bei Mönchengladbach hat ein Motorradfahrer (23) schwere Verletzungen erlitten.

Der 23-jährige Biker erlitt bei dem Unfall an der A52 schwere Verletzungen. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Wie ein Polizeisprecher mitteilte, war eine Mercedes-Fahrerin (31) nach ersten Erkenntnissen am Mittwochabend gegen 18.45 Uhr auf der A52 in Richtung Essen unterwegs, als die Frau in Höhe der Anschlussstelle Mönchengladbach-Hardt vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen wechselte.

Genau in diesem Moment hätten sich zwei nachfolgende Motorradfahrer (23 und 27 Jahre) auf der mittleren Spur befunden, von denen es lediglich dem 27-Jährigen gelang, einen Zusammenstoß mit dem Auto zu verhindern.

"Der dahinter folgende 23-Jährige aus Grefrath konnte nicht mehr ausweichen und prallte daraufhin auf das Heck des Mercedes", schilderte der Sprecher. Durch die Wucht des Aufpralls sei er auf die Fahrbahn geschleudert worden, wo er schwer verletzt liegen blieb.

Rettungssanitäter kümmerten sich um den jungen Biker, ehe er in eine Klinik gebracht wurde. "Lebensgefahr besteht mittlerweile nicht mehr", hieß es.