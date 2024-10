Schwerer Unfall bei Starkregen: Straßenbahn erfasst 21 Jahre alten Radfahrer

Düsseldorf - Schwerer Verkehrsunfall im Stadtteil Oberbilk: Bei Starkregen wird ein 21-jähriger Radfahrer am Mittwochabend von einer Straßenbahn erfasst!

In Höhe der Schmiedestraße stand zu diesem Zeitpunkt ein junger Mann mit seinem Fahrrad, der an einer roten Ampel links abbiegen wollte. Die Schienen führen dort über die Linksabbiegerspur.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr ein 57-jähriger Fahrer der Linie 701 gegen 20.51 Uhr zunächst die Oberbilker Allee in Fahrtrichtung Siegburger Straße entlang.

Rettungskräfte brachten den Mann nach der Erstversorgung am Unfallort zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Der Straßenbahnfahrer erlitt einen Schock. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.