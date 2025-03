Schwerer Unfall beim Abbiegen: Fiat kracht gegen VW - Auto schleudert in Gegenverkehr

Die Polizei rückte am Freitag nach einem schweren Unfall nach Berga-Wünschendorf aus. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Ein 35-jähriger VW-Fahrer war nach Angaben der Polizei am Freitagvormittag gegen 11.40 Uhr an einer Abzweigung nach Mildenfurth links abgebogen, was ein nachfolgender Fiat-Fahrer nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch zu spät bemerkte und auf den Wagen des Mannes auffuhr.

Der Aufprall war dabei derart heftig, dass der VW in den Gegenverkehr geschleudert wurde und dort gegen einen entgegenkommenden Skoda prallte.