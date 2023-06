Schwerer Unfall in Frechen: Auto kracht gegen Betonwand, anderer Wagen kippt zur Seite

Frechen - Bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos in Frechen bei Köln sind drei Menschen verletzt worden.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (Symbolbild) © 123rf/rissix

Laut Mitteilung der Polizei war ein 28-jähriger Autofahrer samt einer Beifahrerin (31) in der Nacht zu Samstag auf der A4 unterwegs, als er die Autobahn an der Abfahrt Frechen-Nord verließ, um anschließend nach links in die Bonnstraße abzubiegen.

Zur selben Zeit war ein 24-jähriger Autofahrer auf der Bonnstraße Richtung Frechen unterwegs, als er im Einmündungsbereich mit dem Wagen des 28-Jährigen zusammenkrachte.

"Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrzeug des 28-Jährigen aus Aachen auf die Fahrerseite gekippt. Das Fahrzeug des 24-jährigen Frecheners kam an einer Betontrennwand zum Stehen", schilderte ein Polizeisprecher den Unfallverlauf.

Alle drei Insassen erlitten bei dem Crash leichte Verletzungen und konnten sich eigenständig aus ihren Autos befreien. Sie kamen in umliegende Krankenhäuser, wie es hieß. Die Autos waren nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden.

Die Unfallstelle sowie die Autobahnabfahrt waren bis etwa 4 Uhr gesperrt.