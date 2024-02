Schwerer Unfall in Oberbayern: Autos krachen frontal ineinander

Die Unfallstelle auf der Kreisstraße TS 5 zwischen Neukirchen und Siegsdorf. © 7aktuell

Laut Angaben der Polizei kam es am Mittwochnachmittag gegen 15.25 Uhr auf der Kreisstraße TS 5 bei Molberting, einem Ortsteil von Siegsdorf, zu dem schweren Zusammenstoß.

Demnach geriet eine 47-jährige Citroën-Fahrerin, die von Neukirchen in Richtung Siegsdorf unterwegs war, aus zunächst unklaren Gründen auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal in einen entgegenkommenden Ford, an dessen Steuer ein 77-jähriger Mann saß.

Beide wurden bei dem Unfall eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden.

Die Unfallbeteiligten wurden mittelschwer bis schwer verletzt in umliegende Kliniken gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Zur Klärung der Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft ein Gutachter beauftragt. Dieser geht davon aus, dass jedes Auto mit rund 70 bis 80 Kilometern pro Stunde unterwegs war, als es zu dem Frontal-Crash kam.