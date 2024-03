Seat kracht in parkenden Opel: Vier Verletzte, zwei davon Kinder

Die Fahrzeuge haben einen beachtlichen Schaden davongetragen. © Blaulichtreport Zittau

Am Dienstagmorgen gegen 6.45 Uhr fuhr ein 29-Jähriger mit seinem Seat in Zittau auf der Äußeren Weberstraße in Richtung Freudenhöhe.

Dabei kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem parkenden Opel. Grund dafür war wohl, wie sich später herausstellte, die tief stehende Sonne, die ihn blendete.

Beim Zusammenstoß wurden alle vier Insassen des Autos leicht verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Darunter ein 26-jähriger Mitfahrer sowie zwei Kinder im Alter von drei und acht Jahren.