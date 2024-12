30.12.2024 18:16 Senior verliert Kontrolle über sein Auto und kracht in Hauswand: Verletzt!

Von Florian Fischer

Stolberg - Kurioser Unfall in Nordrhein-Westfalen! In Stolberg bei Aachen hat ein Mann gleich mehrere Autos gerammt und ist dann in eine Hauswand gekracht. Ein 69-jähriger Mann wurde bei einem Unfall am vergangenen Samstagabend verletzt. © Polizei Aachen Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Crash bereits am vergangenen Samstagabend gegen 20.15 Uhr. Demnach war der 69-jährige Mann aus Stolberg mit seinem Auto auf der Lothringer Straße in Richtung Trockener Weiher unterwegs, als er nach aktuellem Ermittlungsstand der Beamten die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Der Unfallverursacher rammte danach noch zwei geparkte Autos, ehe er auch noch in eine Mauer einer Garage krachte, aus der dann auch noch Teile herausbrachen. Unfall Frontalcrash auf Landstraße: Ehepaar verstirbt am Unfallort! Dort blieb der Mann mit seinem Wagen dann auch stehen. Rettungskräfte brachten den 69-Jährigen dann mit einem Krankenwagen in eine Klinik. Der Senior krachte in eine Hauswand, von der Teile herausbrachen. © Polizei Aachen Ein medizinischer Notfall kann aktuell als Unfallursache nicht ausgeschlossen werden. Daher hat das Verkehrskommissariat der Polizei Aachen die Ermittlungen aufgenommen.

