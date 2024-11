28.11.2024 12:52 Seniorin mit Rollator wird von Mülllaster überrollt: Wie kam es zu dem Unfall?

Während der Arbeit der Müllabfuhr in Giengen an der Brenz kam es am Donnerstagmorgen zu einem schweren Unfall.

Von Johanna Baumann

Giengen - Während der Arbeit der Müllabfuhr in Giengen an der Brenz kam es am Donnerstagmorgen zu einem schweren Unfall. Die Feuerwehr befreite die verletzte Seniorin. © onw-images/Markus Brandhuber Eine Seniorin (84), die mit ihrem Rollator in der Lange Straße unterwegs war, wurde gegen 8.30 Uhr von einem Mülllaster erfasst. Der 29-jährige Fahrer sowie seine Kollegen waren zu diesem Zeitpunkt mit dem Entladen der Tonnen am Straßenrand beschäftigt. Laut Erkenntnissen der Polizei habe der Lkw-Fahrer die ältere Dame am Straßenrand wohl registriert und sei langsam gefahren. Dennoch kam es zu einem Zusammenstoß, bei dem die Seniorin stürzte und von dem Müllauto überrollt wurde. Die Rettungskräfte befreiten die schwer verletzte 84-Jährige, die sich unter dem Laster befand. Der Mülllaster erfasste die Frau auf der linken Straßenseite. © onw-images/Markus Brandhuber Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der genau Ablauf des Unfalls soll nun mithilfe eines Gutachters rekonstruiert werden. Zeugen sollen sich unter der Rufnummer 07321/97520 melden.

Titelfoto: onw-images | Markus Brandhuber