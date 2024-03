Elfjähriger Junge rennt auf Straße und wird von VW erfasst

Siegburg - Am heutigen Dienstagmorgen hat es einen tragischen Unfall im Stadtteil Kaldauen gegeben.

In Siegburg kam es zu einem schweren Unfall mit einem elfjährigen Fußgänger. © Marius Fuhrmann

Wie die Polizei meldet, war ein elfjähriger Junge aus Siegburg gegen 7.20 Uhr auf dem Gehweg an der Hauptstraße unterwegs, als er plötzlich auf die Straße gelaufen sein soll. Dort wurde er von einer 68-jährigen Frau in einem VW New Beetle erfasst und dann wieder zurück auf den Gehweg geschleudert.

Durch den heftigen Aufprall zog sich der Junge schwere Verletzungen zu. Zeugen leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Zur weiteren Behandlung kam das Kind mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik.

Die Unfallstelle war zur Verkehrsunfallaufnahme bis circa 10 Uhr gesperrt. Der Volkswagen der 68-Jährigen wurde als mögliches Beweismittel von den Beamten sichergestellt.