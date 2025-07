Sonne blendet Fahrer: Frontalcrash mit zwei Schwerverletzten

Alles in Kürze

Zahlreiche Rettungskräfte eilten am Sonntag zur L2221 bei Unterschneidheim. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Gegen 19.25 Uhr war ein 31-jähriger Autofahrer am Sonntag mit seinem Renault auf der L2221 in Richtung Tannhausen unterwegs. In einer Rechtskurve geriet er wegen starker Sonnenblendung auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er frontal mit dem entgegenkommenden VW eines 64-Jährigen.

Aufgrund der Wucht des Zusammenstoßes überschlug sich der Renault und landete auf dem Dach. Auch der VW überschlug sich laut Polizeiangaben mehrfach, kam seitlich zum Liegen.

Der Unfallverursacher wurde schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen. Die 58-jährige Beifahrerin im VW erlitt ebenfalls schwere Verletzungen, während der 64-jährige Fahrer leicht verletzt wurde.