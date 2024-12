15.12.2024 12:03 Sprinter fliegt in Böschung und überschlägt sich: 41-jähriger Fahrer schwer verletzt

In Düsseldorf hat sich am Samstagnachmittag ein 41-Jähriger schwer verletzt. Der Mann stürzte mit einem Sprinter meterweit in die Tiefe.

Von Maurice Hossinger

Düsseldorf - Nahe dem Düsseldorfer Flughafen hat am Samstagnachmittag ein 41-Jähriger einen heftigen Unfall gebaut und sich dabei schwer verletzt. Ein Rettungswagen transportierte den verletzten Fahrer (41) kurz nach dem Unfall in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © Marcel Kausch/dpa Der Polizei zufolge war der Mann gegen 15.25 Uhr mit seinem Sprinter von Mercedes-Benz Richtung Flughafen unterwegs, als er aus dem Nichts nach links in den Gegenverkehr geriet. Im letzten Moment bemerkte der Mann die gefährliche Situation, lenkte allerdings viel zu stark nach rechts. Innerhalb weniger Sekundenbruchteile geriet er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Straße ab, landete in einer Böschung. Unfall Autofahrerin fährt im Dunkeln ohne Licht: Bei Crash mit Gegenverkehr stirbt sie Dort kollidierte er zunächst mit einem Baum, stürzte knapp vier Meter weiter in die Tiefe und überschlug sich. Bei dem heftigen Unfall zog sich der Mann schwerste Verletzungen zu und musste kurz darauf in ein Krankenhaus. Wieso er überhaupt in den Gegenverkehr geraten war, ist nun Gegenstand der Ermittlung seitens der Polizei. Erst gegen kurz vor 20 Uhr konnte die Fahrbahn wieder für den Verkehr freigegeben werden.

