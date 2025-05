1100 Baustellen: Diese Autobahnen werden voll gesperrt

Bei gutem Wetter rechnet der ADAC am Muttertag (11. Mai) mit erhöhtem Verkehrsaufkommen auf den Straßen in die Ausflugsregionen. Dazu kommt, dass die Autobahnmeisterei die Zeit vor den Ferien für Bauarbeiten nutzt. Laut ADAC gibt es derzeit bundesweit mehr als 1100 Baustellen.

Auch in unseren Nachbarländern wird die verkehrsarme Zeit für Bauarbeiten genutzt: Wer in Österreich unterwegs ist, sollte die Einschränkungen auf der A13 (Brennerautobahn), A12 (Inntalautobahn) und A10 (Tauernautobahn) zwischen Golling und Werfen beachten. Je nach Wetter kann es in den Bergen außerdem noch zu witterungsbedingten Sperrungen kommen.

In Tschechien können Tunnel-Sanierungen an der D8 nahe der deutschen Grenze zu Rückstau führen. In der Niederlande sollte die Sperrung zwischen Arnheim und Utrecht am Wochenende beachtet werden.