Blockabfertigungen sorgen für Mega-Stau auf der A93

Rosenheim - Erneut haben die Blockabfertigungen an der österreichischen Grenze für kilometerlangen Stau bis nach Rosenheim gesorgt.

Die Blockabfertigungen sorgen immer wieder für Ärger zwischen Tirol und Bayern. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Zeitweise habe es sich am Dienstagvormittag auf dem rechten Fahrstreifen auf rund 22 Kilometern Länge gestaut, sagte ein Polizeisprecher.

Demnach ließen die österreichischen Behörden ab 5 Uhr morgens nur 250 Lastwagen pro Stunde zur Weiterfahrt durch - am späteren Vormittag sollte die Zahl erhöht werden.

Mit den Blockabfertigungen wollen die österreichischen Behörden die Inntalautobahn A12 in Richtung Innsbruck entlasten - was mehrmals im Jahr zu Staus in das Münchner Umland führt.