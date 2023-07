25.07.2023 16:24 3.432 Dauer-Stau-Wochenende erwartet! Diese Strecken sollten Ferien-Fahrer unbedingt meiden

Wer am letzten Juli-Wochenende mit dem Auto in die Ferien starten will, hat eine schlechte Wahl getroffen. Der ADAC rechnet mit langen Staus.

Von Benedikt Zinsmeister

München - Am letzten Juli-Wochenende starten auch Bayern und Baden-Württemberg als letzte Bundesländer in die Sommerferien. Der ADAC rät davon ab, zwischen dem 28. und 30. Juli in den Urlaub zu fahren. Es wird eines der schlimmsten Stau-Wochenenden der Saison erwartet. Der ADAC rechnet zwischen dem 28. und dem 30. Juli mit einem der schlimmsten Stau-Wochenenden der Saison. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa Dem Automobilklub zufolge rollt aus Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland sowie dem Norden der Niederlande nämlich dann die zweite Reisewelle. Zudem sind viele Urlauber aus Nordrhein-Westfalen und Teilen Skandinaviens, wo bald wieder die Schule beginnt, auf dem Nachhauseweg. Deswegen sei auf allen wichtigen Urlaubsrouten viel Geduld gefragt. Stau-Höhepunkte erwartet der ADAC am Freitagnachmittag, Samstagvormittag und Sonntagnachmittag. "Wer nicht im Dauerstau stehen möchte, sollte über einen alternativen Reisetermin unter der Woche, zum Beispiel Dienstag bis Donnerstag, nachdenken", empfehlen die Verkehrsexperten. Staumeldungen Heftige Staus rund um Köln: Auto-Fahrer warten auf 330 Kilometern Auch im benachbarten Ausland rechnet der ADAC mit langen Staus. Besonders betroffen seien hier die Tauern-, Fernpass-, Inntal-, Brenner- und Gotthard-Route sowie die Fernstraßen zu und von den italienischen, französischen und kroatischen Küsten. Stau-Prognose für die Sommer-Ferien: Das sind die besonders belasteten Strecken Fernstraßen zur Nord- und Ostsee

A1 Bremen - Hamburg - Lübeck

Bremen - Hamburg - Lübeck A3 Frankfurt - Nürnberg - Passau

Frankfurt - Nürnberg - Passau A4 Kirchheimer Dreieck - Bad Hersfeld - Erfurt - Dresden

Kirchheimer Dreieck - Bad Hersfeld - Erfurt - Dresden A5 Hattenbacher Dreieck - Karlsruhe - Basel

Hattenbacher Dreieck - Karlsruhe - Basel A6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

Mannheim - Heilbronn - Nürnberg A7 Hamburg - Flensburg

Hamburg - Flensburg A7 Hamburg - Hannover und Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte

Hamburg - Hannover und Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte A8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg

Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg A9 Halle/Leipzig - Nürnberg - München

Halle/Leipzig - Nürnberg - München A10 Berliner Ring

Berliner Ring A11 Berlin - Dreieck Uckermark

Berlin - Dreieck Uckermark A19 Dreieck Wittstock - Rostock

Dreieck Wittstock - Rostock A24 Berlin - Hamburg

Berlin - Hamburg A45 Gießen - Dortmund

Gießen - Dortmund A61 Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen

Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen A81 Stuttgart - Singen

Stuttgart - Singen A93 Inntaldreieck - Kufstein

Inntaldreieck - Kufstein A95/B2 München - Garmisch-Partenkirchen

München - Garmisch-Partenkirchen A99 Umfahrung München

Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa