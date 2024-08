Jetzt kommt die Stau-Welle zurück: Hier rollen am Wochenende die Blechlawinen!

München - Ferien und Urlaubszeit haben in der Regel zwei unangenehme Momente: die Fahrt zum Erholungsort und die Rückreise. Letzteres wird am Wochenende die Nerven der Autofahrer stark auf die Proben stellen.

In acht der 16 Bundesländer enden die Ferien. Entsprechend ist mit massivem Rückreiseverkehr zu rechnen. © Bodo Marks/dpa

Denn laut der Prognosen des ADAC muss man von 23. bis 25. August auf ordentlich Staus und Behinderungen vorbereitet sein.

In der Hälfte der deutschen Bundesländer enden die Ferien und entsprechend wird das Bild vom Rückreiseverkehr geprägt sein.

Neben Schleswig-Holstein, Hamburg, Berlin, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz und dem Saarland wollen auch die Nachbarn aus den Niederlanden wieder nach Hause kommen. Wohl dem, der in die Gegenrichtung unterwegs ist.

"Wer flexibel ist, fährt unter der Woche los, etwa am Dienstag oder am Mittwoch", rät der Allgemeine Deutsche Automobil-Club. "Die meisten Zwangsstopps wird es an Autobahnbaustellen geben, bei denen Fahrstreifen reduziert oder die besonders lang sind."

Außerdem seien zudem die Fernstraßen im benachbarten Ausland betroffen, vor allem auch für Autofahrer in Richtung Österreich. Die meisten Wartezeiten seien auf der Tauern-, Inntal-, Fernpass-, Phyrn-, Karawanken-, Brenner- und Gotthard-Route zu erwarten.